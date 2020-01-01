Токеноміка Mini GOUT (MINIGOUT) Дізнайтеся ключову інформацію про Mini GOUT (MINIGOUT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mini GOUT (MINIGOUT) MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts. Офіційний вебсайт: https://minigout.com/ Купити MINIGOUT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mini GOUT (MINIGOUT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mini GOUT (MINIGOUT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 95,43K $ 95,43K $ 95,43K Загальна пропозиція: $ 555,00B $ 555,00B $ 555,00B Циркуляційна пропозиція: $ 555,00B $ 555,00B $ 555,00B FDV (повністю розведена вартість): $ 95,43K $ 95,43K $ 95,43K Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Mini GOUT (MINIGOUT)

Токеноміка Mini GOUT (MINIGOUT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mini GOUT (MINIGOUT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MINIGOUT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MINIGOUT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MINIGOUT, досліджуйте ціну токена MINIGOUT в реальному часі!

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