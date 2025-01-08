Ціна Mini GOUT (MINIGOUT)
Поточна ціна Mini GOUT (MINIGOUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 125.59K USD. Ціна MINIGOUT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mini GOUT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.76 USD
- зміна ціни Mini GOUT протягом дня — -3.83%
- циркуляційна пропозиція – 555.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mini GOUT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mini GOUT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mini GOUT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mini GOUT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-3.83%
|30 днів
|$ 0
|-30.39%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mini GOUT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.38%
-3.83%
-0.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MiniGOUT is a member of the DOGE family along with brothers Shiba, Floki, Neiro, GOUT,... that are exploding in the memecoin space. MiniGOUT is a little dog that was born with a strong passion for technology. Considered the cutest and most active dog in memecoin, MiniGOUT promises to be a CTO project that will make memcoin on the BSC platform explode strongly. The MiniGOUT is a community-powered cryptocurrency built for fun and fueled by the iconic doge meme. We empower you to easily buy, trade, and join a passionate pack of doge enthusiasts.
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