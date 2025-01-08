Сьогоднішня ціна Mini GOUT (MINIGOUT)

Поточна ціна Mini GOUT (MINIGOUT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 125.59K USD. Ціна MINIGOUT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mini GOUT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 166.76 USD

- зміна ціни Mini GOUT протягом дня — -3.83%

- циркуляційна пропозиція – 555.00B USD

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