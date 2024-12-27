Ціна MineTard AI (MTARD)
Поточна ціна MineTard AI (MTARD) сьогодні становить 0.0010126 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна MTARD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MineTard AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.12K USD
- зміна ціни MineTard AI протягом дня — -9.91%
- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MineTard AI до USD становила $ -0.000111427123344756.
За останні 30 днів зміна ціни MineTard AI до USD становила $ -0.0003746535.
За останні 60 днів зміна ціни MineTard AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MineTard AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000111427123344756
|-9.91%
|30 днів
|$ -0.0003746535
|-36.99%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MineTard AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.97%
-9.91%
+53.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MineTard, the first AI-powered token on Solana, can self-learn and play Minecraft autonomously, live-streaming its gameplay on X and Kick. Holders can pay to influence its in-game behavior, creating an interactive and entertaining experience for the community. The token is deployed on the Solana blockchain, with $MTard leveraging OpenAI for gameplay (Sonnet 3.5) and Llama 3.1 for generating images, creative names, and engaging content.
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