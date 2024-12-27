Сьогоднішня ціна MineTard AI (MTARD)

Поточна ціна MineTard AI (MTARD) сьогодні становить 0.0010126 USD з ринковою капіталізацією $ 1.01M USD. Ціна MTARD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MineTard AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.12K USD

- зміна ціни MineTard AI протягом дня — -9.91%

- циркуляційна пропозиція – 999.98M USD

Отримуйте оновлення цін MTARD до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MTARD.