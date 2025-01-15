Сьогоднішня ціна Mines of Dalarnia (DAR)

Поточна ціна Mines of Dalarnia (DAR) сьогодні становить 0.146694 USD з ринковою капіталізацією $ 146.42M USD. Ціна DAR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mines of Dalarnia:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 267.29K USD

- зміна ціни Mines of Dalarnia протягом дня — +0.25%

- циркуляційна пропозиція – 620.92M USD

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