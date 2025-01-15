Ціна Mines of Dalarnia (DAR)
Поточна ціна Mines of Dalarnia (DAR) сьогодні становить 0.146694 USD з ринковою капіталізацією $ 146.42M USD. Ціна DAR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mines of Dalarnia:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 267.29K USD
- зміна ціни Mines of Dalarnia протягом дня — +0.25%
- циркуляційна пропозиція – 620.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mines of Dalarnia до USD становила $ +0.0003692.
За останні 30 днів зміна ціни Mines of Dalarnia до USD становила $ -0.0290069488.
За останні 60 днів зміна ціни Mines of Dalarnia до USD становила $ -0.0108128147.
За останні 90 днів зміна ціни Mines of Dalarnia до USD становила $ -0.00596662658396634.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0003692
|+0.25%
|30 днів
|$ -0.0290069488
|-19.77%
|60 днів
|$ -0.0108128147
|-7.37%
|90 днів
|$ -0.00596662658396634
|-3.90%
Останній аналіз цін Mines of Dalarnia: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.85%
+0.25%
-37.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mines of Dalarnia is an action-adventure game with procedurally generated levels on Binance Smart Chain (BSC). Players mine and collect various in-game items (i.e. minerals, rare relics and artifacts), improve their skills and gear to unlock the secrets of the Dalarnia universe. There are different mines with varying terrains to be explored and monsters to conquer in the quest for these rare resources of the Dalarnian world.The game aims to engage the broader player audience, particularly those with little to no prior experience in crypto, and bridge the gap with the traditional gaming industry. Through issuing the in-game assets as NFTs, players can own and monetize their game experience through trading on in-game or external marketplaces. With the governance process, players are able to influence the game development, and have ownership of the game. Play-to-earn: The DAR token economics design includes various incentives for players to earn in the game. Depending on each player’s strategy, they could be rewarded through actively playing the game, winning in competitions or passively earning from renting out their land plots to other users. Diverse Gameplay: Besides the exploration of mines across the Dalarnian world, there is a real estate gameplay element to the game. Players that choose to buy land plots, can rent out to other players to explore and in return earn a rental fee. Reversely, instead of out-right purchasing land plots, players can choose to rent land plots of their choice to explore and gather resources.
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