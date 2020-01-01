Токеноміка Minerva Wallet (MIVA) Дізнайтеся ключову інформацію про Minerva Wallet (MIVA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Minerva Wallet (MIVA) The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet. Офіційний вебсайт: https://minerva.digital/ Купити MIVA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Minerva Wallet (MIVA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Minerva Wallet (MIVA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 25,09K $ 25,09K $ 25,09K Загальна пропозиція: $ 1,00B $ 1,00B $ 1,00B Циркуляційна пропозиція: $ 13,51M $ 13,51M $ 13,51M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,86M $ 1,86M $ 1,86M Історичний максимум: $ 0,576706 $ 0,576706 $ 0,576706 Історичний мінімум: $ 0,00183544 $ 0,00183544 $ 0,00183544 Поточна ціна: $ 0,00185676 $ 0,00185676 $ 0,00185676 Дізнайтеся більше про ціну Minerva Wallet (MIVA)

Токеноміка Minerva Wallet (MIVA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Minerva Wallet (MIVA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MIVA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MIVA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MIVA, досліджуйте ціну токена MIVA в реальному часі!

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