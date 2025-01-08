Ціна Minerva Wallet (MIVA)
Поточна ціна Minerva Wallet (MIVA) сьогодні становить 0.00210974 USD з ринковою капіталізацією $ 27.96K USD. Ціна MIVA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Minerva Wallet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.54 USD
- зміна ціни Minerva Wallet протягом дня — -0.48%
- циркуляційна пропозиція – 13.25M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Minerva Wallet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Minerva Wallet до USD становила $ +0.0000453708.
За останні 60 днів зміна ціни Minerva Wallet до USD становила $ -0.0001542338.
За останні 90 днів зміна ціни Minerva Wallet до USD становила $ -0.000139510779583831.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.48%
|30 днів
|$ +0.0000453708
|+2.15%
|60 днів
|$ -0.0001542338
|-7.31%
|90 днів
|$ -0.000139510779583831
|-6.20%
Останній аналіз цін Minerva Wallet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.05%
-0.48%
-0.03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Minerva Wallet SuperToken (MIVA token) is a ERC-20 compatible utility token, planned to provide a wide range of benefits and incentives for Minerva Wallet users. The MIVA token can be freely transferred between accounts and exchanged for other assets on the xDai Chain as well as moved to other chains via established bridges. With various incentive and rewarding programs the circulating supply will be gradually increased over time and will depend on the monthly active users of the Minerva Wallet.
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