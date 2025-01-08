Сьогоднішня ціна Minerva Wallet (MIVA)

Поточна ціна Minerva Wallet (MIVA) сьогодні становить 0.00210974 USD з ринковою капіталізацією $ 27.96K USD. Ціна MIVA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Minerva Wallet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.54 USD

- зміна ціни Minerva Wallet протягом дня — -0.48%

- циркуляційна пропозиція – 13.25M USD

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