Актуальна ціна Mineral Vault I Security Token (MNRL) становить $0,995645. За останні 24 години MNRL торгувався між мінімумом у $ 0,991638 і максимумом у $ 0,9995, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MNRL становить $ 1,008, тоді як його історичний мінімум — $ 0,974445.
Що стосується короткострокових результатів, то MNRL змінився на +0,01% за останню годину, -0,18% за 24 години та на -0,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.
Поточна ринкова капіталізація Mineral Vault I Security Token — $ 2,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MNRL — 2,28M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,96M.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mineral Vault I Security Token до USD становила $ -0,0018575594747787.
За останні 30 днів зміна ціни Mineral Vault I Security Token до USD становила $ -0,0047000417.
За останні 60 днів зміна ціни Mineral Vault I Security Token до USD становила $ +0,0152953971.
За останні 90 днів зміна ціни Mineral Vault I Security Token до USD становила $ +0,0142242804828296.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0018575594747787
|-0,18%
|30 днів
|$ -0,0047000417
|-0,47%
|60 днів
|$ +0,0152953971
|+1,54%
|90 днів
|$ +0,0142242804828296
|+1,45%
Mineral Vault is a platform that offers fractional investment opportunities in mineral interests, specifically oil and gas properties. By tokenizing these real-world mineral rights, Mineral Vault enables investors to gain liquid exposure to a traditionally illiquid asset class. Token holders receive passive income derived from cash flows generated by the underlying oil and gas properties. The platform aims to democratize access to mineral interests through blockchain technology, simplifying investment and ownership processes.
