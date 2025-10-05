Інформація щодо ціни Mineral Vault I Security Token (MNRL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,991638 $ 0,991638 $ 0,991638 Мін. за 24 год $ 0,9995 $ 0,9995 $ 0,9995 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,991638$ 0,991638 $ 0,991638 Макс. за 24 год $ 0,9995$ 0,9995 $ 0,9995 Рекордний максимум $ 1,008$ 1,008 $ 1,008 Найнижча ціна $ 0,974445$ 0,974445 $ 0,974445 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) -0,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,09%

Актуальна ціна Mineral Vault I Security Token (MNRL) становить $0,995645. За останні 24 години MNRL торгувався між мінімумом у $ 0,991638 і максимумом у $ 0,9995, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MNRL становить $ 1,008, тоді як його історичний мінімум — $ 0,974445.

Що стосується короткострокових результатів, то MNRL змінився на +0,01% за останню годину, -0,18% за 24 години та на -0,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mineral Vault I Security Token (MNRL)

Ринкова капіталізація $ 2,27M$ 2,27M $ 2,27M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,96M$ 9,96M $ 9,96M Циркуляційне постачання 2,28M 2,28M 2,28M Загальна пропозиція 10 000 000,0 10 000 000,0 10 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mineral Vault I Security Token — $ 2,27M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MNRL — 2,28M, зі загальною пропозицією 10000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,96M.