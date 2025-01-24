Ціна Mineral (MNR)
Поточна ціна Mineral (MNR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.02K USD. Ціна MNR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mineral:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.74 USD
- зміна ціни Mineral протягом дня — -59.41%
- циркуляційна пропозиція – 9.87B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mineral до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mineral до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mineral до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mineral до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-59.41%
|30 днів
|$ 0
|-80.86%
|60 днів
|$ 0
|-93.19%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mineral: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-59.41%
-75.85%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mineral info : Mineral is a token that can be used commonly in SkyPeople's blockchain game ecosystem. Users can trade various NFT items that can be obtained while playing Sky People's games using Mineral, and enjoy various contents such as item purchase, staking, and NFT purchase within the game ecosystem. In addition, Mineral is trying to provide stable services to more users by adding Polygon Chain to expand the ecosystem for faster and more stable trading environments, convenient payment systems, and more user pools.
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