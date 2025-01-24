Сьогоднішня ціна Mineral (MNR)

Поточна ціна Mineral (MNR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 24.02K USD. Ціна MNR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mineral:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 152.74 USD

- зміна ціни Mineral протягом дня — -59.41%

- циркуляційна пропозиція – 9.87B USD

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