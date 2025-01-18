Ціна Minelab (MELB)
Поточна ціна Minelab (MELB) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MELB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Minelab:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.02 USD
- зміна ціни Minelab протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Minelab до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Minelab до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Minelab до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Minelab до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-3.60%
|60 днів
|$ 0
|+12.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Minelab: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet Minelab Community Token (MELB)! Join us to explore boundless opportunities with MELB, our exclusive token. Fueled by advanced AI tech, Minelab Limited invites you to venture into cryptocurrency cloud mining, with potential daily gains of up to 3%. MELB isn't just a token; it's a gateway to financial growth and community-driven success. Holding MELB makes you a vital part of our thriving ecosystem, benefiting from our dedicated mining operations and AI investment strategies.
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