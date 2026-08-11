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Поточна ціна Minecraft Grandma Fund сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GRANDMA становить 23,415 USD. Відстежуйте оновлення цін GRANDMA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Minecraft Grandma Fund сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація GRANDMA становить 23,415 USD. Відстежуйте оновлення цін GRANDMA до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про GRANDMA

Інформація про ціну GRANDMA

Що таке GRANDMA

Офіційний вебсайт GRANDMA

Токеноміка GRANDMA

Прогноз ціни GRANDMA

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Ціна Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 GRANDMA до USD:

$0.00002316
$0.00002316$0.00002316
-4.40%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:44:06 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Minecraft Grandma Fund

Поточна ціна Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GRANDMA до USD становить $ 0 за GRANDMA.

Minecraft Grandma Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,415, з циркуляційною пропозицією у 999.96M GRANDMA. Протягом останніх 24 годин GRANDMA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00335404, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GRANDMA змінився на +0.32% за останню годину та на +15.58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

$ 23.42K
$ 23.42K$ 23.42K

--
----

$ 23.42K
$ 23.42K$ 23.42K

999.96M
999.96M 999.96M

999,959,918.759122
999,959,918.759122 999,959,918.759122

Поточна ринкова капіталізація Minecraft Grandma Fund — $ 23.42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRANDMA — 999.96M, зі загальною пропозицією 999959918.759122. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.42K.

Історія ціни Minecraft Grandma Fund у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00335404
$ 0.00335404$ 0.00335404

$ 0
$ 0$ 0

+0.32%

-3.32%

+15.58%

+15.58%

Історія ціни Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Minecraft Grandma Fund до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Minecraft Grandma Fund до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Minecraft Grandma Fund до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Minecraft Grandma Fund до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3.32%
30 днів$ 0+8.40%
60 днів$ 0-61.21%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Minecraft Grandma Fund

Прогноз ціни Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GRANDMA у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Minecraft Grandma Fund потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Minecraft Grandma Fund у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни GRANDMA на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Minecraft Grandma Fund.

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Ресурс Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

Офіційний вебсайт

Категорія :

CharityMade in USAMeme

Про Minecraft Grandma Fund

Яка зараз ціна Minecraft Grandma Fund?

Поточна оцінка становить ₴, що вказує на зміну ціни у розмірі -3.32% за останні 24 години.

Як настрій ринку впливає на GRANDMA?

Настрій формують макроекономічні умови, новини галузі та події в екосистемі --. Позитивний настрій часто корелюється зі зростанням обсягів і короткостроковим підвищенням цін.

Яка ринкова капіталізація та глобальний рейтинг Minecraft Grandma Fund?

З ринковою капіталізацією ₴1032077.67871165440000 Minecraft Grandma Fund займає #8449 місце, що підкреслює його вплив та масштаби на ширшому ринку.

Яка недавня торгова активність?

GRANDMA зафіксував обсяг торговельних операцій за 24 години у розмірі ₴--, що демонструє рівень активної участі світових трейдерів.

Наскільки волатильним є GRANDMA сьогодні?

Волатильність токена оцінюється у --%, що допомагає трейдерам оцінити, чи перебуває ринок у стані стабільності, чи відбуваються швидкі коливання.

Який діапазон цін за останні 24 години?

Він коливався між ₴ та ₴, що вказує на внутрішньоденну стійкість ціни.

Які довгострокові фактори впливають на Minecraft Grandma Fund?

До таких факторів належать обігове надходження (999959918.759122 токенів), тенденції прийняття у Charity,Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Made in USA та загальна популярність мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Minecraft Grandma Fund

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:44:06 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Cysic

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$1.4280
$1.4280$1.4280

+24.11%

TradingRazor

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RAZOR

$0.00687
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+14.69%

Curve

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CRV

$0.2629
$0.2629$0.2629

+9.45%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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