Сьогоднішня ціна Minecraft Grandma Fund

Поточна ціна Minecraft Grandma Fund (GRANDMA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 3.32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GRANDMA до USD становить $ 0 за GRANDMA.

Minecraft Grandma Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,415, з циркуляційною пропозицією у 999.96M GRANDMA. Протягом останніх 24 годин GRANDMA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00335404, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GRANDMA змінився на +0.32% за останню годину та на +15.58% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Minecraft Grandma Fund (GRANDMA)

Ринкова капіталізація $ 23.42K$ 23.42K $ 23.42K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.42K$ 23.42K $ 23.42K Циркуляційне постачання 999.96M 999.96M 999.96M Загальна пропозиція 999,959,918.759122 999,959,918.759122 999,959,918.759122

Поточна ринкова капіталізація Minecraft Grandma Fund — $ 23.42K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GRANDMA — 999.96M, зі загальною пропозицією 999959918.759122. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.42K.