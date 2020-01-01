Токеноміка Mineable (MNB) Дізнайтеся ключову інформацію про Mineable (MNB), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mineable (MNB) What is Mineable? Mineable is a web3 ecosystem with advanced tokenomics at its core, Mineable enables its users to earn passive block rewards with no prior cryptocurrency mining experience, no hardware, no power usage and no limitations. Users purchase & deploy Virtual GPUs and are rewarded with MNB each time a block is mined, rewards are calculated on a network share basis. MNB is Mineable's native token and is used to upgrade & expand operations or sold for a potential profit. A giant step forward in the Web 3.0 era, Mineable is creating a space where crypto enthusiasts can continue to grow their portfolios while promoting sustainability. There are many benefits to using Mineable. The platform is easy and intuitive, allowing all to get involved. Web3 and crypto may be foreign concepts to some, but users do not need costly mining rigs or a background in crypto to be involved. Virtual GPUs are continuously mining MNB passively. All users, even those with physical limitations, can be part of the Mineable community. Офіційний вебсайт: https://mineable.io Whitepaper: https://whitepaper.mineable.io/mineable-whitepaper/ Купити MNB зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mineable (MNB) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mineable (MNB), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 32,34K $ 32,34K $ 32,34K Загальна пропозиція: $ 682,29M $ 682,29M $ 682,29M Циркуляційна пропозиція: $ 598,86M $ 598,86M $ 598,86M FDV (повністю розведена вартість): $ 36,85K $ 36,85K $ 36,85K Історичний максимум: $ 0,124163 $ 0,124163 $ 0,124163 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Mineable (MNB)

Токеноміка Mineable (MNB): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mineable (MNB) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MNB, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MNB, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MNB, досліджуйте ціну токена MNB в реальному часі!

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