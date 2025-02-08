Сьогоднішня ціна Mineable (MNB)

Поточна ціна Mineable (MNB) сьогодні становить 0.00199731 USD з ринковою капіталізацією $ 1.20M USD. Ціна MNB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mineable:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.49 USD

- зміна ціни Mineable протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 603.15M USD

Отримуйте оновлення цін MNB до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MNB.