Актуальна ціна Mine Blue сьогодні становить 0,03800783 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни MB до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни MB на MEXC вже зараз.

Докладніше про MB

Інформація про ціну MB

Whitepaper MB

Офіційний вебсайт MB

Токеноміка MB

Прогноз ціни MB

Логотип Mine Blue

Ціна Mine Blue (MB)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MB до USD:

$0,03800783
$0,03800783$0,03800783
+5,50%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Mine Blue (MB) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:44:34 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Mine Blue (MB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,03437497
$ 0,03437497$ 0,03437497
Мін. за 24 год
$ 0,03801146
$ 0,03801146$ 0,03801146
Макс. за 24 год

$ 0,03437497
$ 0,03437497$ 0,03437497

$ 0,03801146
$ 0,03801146$ 0,03801146

$ 0,04796975
$ 0,04796975$ 0,04796975

$ 0,01399899
$ 0,01399899$ 0,01399899

+1,46%

+5,55%

+11,49%

+11,49%

Актуальна ціна Mine Blue (MB) становить $0,03800783. За останні 24 години MB торгувався між мінімумом у $ 0,03437497 і максимумом у $ 0,03801146, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MB становить $ 0,04796975, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01399899.

Що стосується короткострокових результатів, то MB змінився на +1,46% за останню годину, +5,55% за 24 години та на +11,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mine Blue (MB)

$ 2,07M
$ 2,07M$ 2,07M

--
----

$ 380,08M
$ 380,08M$ 380,08M

54,51M
54,51M 54,51M

10 000 000 000,0
10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mine Blue — $ 2,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MB — 54,51M, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 380,08M.

Історія ціни Mine Blue (MB) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mine Blue до USD становила $ +0,00199965.
За останні 30 днів зміна ціни Mine Blue до USD становила $ +0,0582972838.
За останні 60 днів зміна ціни Mine Blue до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mine Blue до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00199965+5,55%
30 днів$ +0,0582972838+153,38%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Mine Blue (MB)

Mine Blue is a pioneering project in the metaverse, blending immersive virtual experiences with digital asset ownership. Centered around gaming, NFTs, virtual shopping, and real estate, Mine Blue provides users with an engaging digital environment powered by the MB token. This BEP-20 token on Binance Smart Chain facilitates all transactions within Mine Blue, offering a secure, low-fee option for users.

Mine Blue is a pioneering project in the metaverse, blending immersive virtual experiences with digital asset ownership. Centered around gaming, NFTs, virtual shopping, and real estate, Mine Blue provides users with an engaging digital environment powered by the MB token. This BEP-20 token on Binance Smart Chain facilitates all transactions within Mine Blue, offering a secure, low-fee option for users.

Прогноз ціни Mine Blue (USD)

Скільки коштуватиме Mine Blue (MB) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Mine Blue (MB) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Mine Blue.

Перегляньте прогноз ціни Mine Blue вже зараз!

MB до місцевих валют

Токеноміка Mine Blue (MB)

Розуміння токеноміки Mine Blue (MB) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена MB зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Mine Blue (MB)

Скільки сьогодні коштує Mine Blue (MB)?
Актуальна ціна MB у USD становить 0,03800783 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна MB до USD?
Поточна ціна MB до USD — $ 0,03800783. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Mine Blue?
Ринкова капіталізація MB — $ 2,07M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція MB?
Циркуляційна пропозиція MB — 54,51M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) MB?
MB досяг історичної максимальної ціни у 0,04796975 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) MB?
Історична мінімальна ціна MB становила 0,01399899 USD.
Який обсяг торгівлі MB?
Актуальний обсяг торгівлі MB за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна MB цього року?
MB може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни MB для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:44:34 (UTC+8)

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

