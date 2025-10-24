Інформація щодо ціни Mine Blue (MB) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,03437497 $ 0,03437497 $ 0,03437497 Мін. за 24 год $ 0,03801146 $ 0,03801146 $ 0,03801146 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,03437497$ 0,03437497 $ 0,03437497 Макс. за 24 год $ 0,03801146$ 0,03801146 $ 0,03801146 Рекордний максимум $ 0,04796975$ 0,04796975 $ 0,04796975 Найнижча ціна $ 0,01399899$ 0,01399899 $ 0,01399899 Зміна ціни (за 1 год) +1,46% Зміна ціни (1 дн.) +5,55% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,49% Зміна ціни (за 7 дн.) +11,49%

Актуальна ціна Mine Blue (MB) становить $0,03800783. За останні 24 години MB торгувався між мінімумом у $ 0,03437497 і максимумом у $ 0,03801146, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MB становить $ 0,04796975, тоді як його історичний мінімум — $ 0,01399899.

Що стосується короткострокових результатів, то MB змінився на +1,46% за останню годину, +5,55% за 24 години та на +11,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Mine Blue (MB)

Ринкова капіталізація $ 2,07M$ 2,07M $ 2,07M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 380,08M$ 380,08M $ 380,08M Циркуляційне постачання 54,51M 54,51M 54,51M Загальна пропозиція 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0 10 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mine Blue — $ 2,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MB — 54,51M, зі загальною пропозицією 10000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 380,08M.