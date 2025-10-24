Інформація щодо ціни mindworms (MINDWORMS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,27% Зміна ціни (1 дн.) -25,18% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -15,47%

Актуальна ціна mindworms (MINDWORMS) становить --. За останні 24 години MINDWORMS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум MINDWORMS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то MINDWORMS змінився на +2,27% за останню годину, -25,18% за 24 години та на -15,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо mindworms (MINDWORMS)

Ринкова капіталізація $ 38,55K$ 38,55K $ 38,55K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,55K$ 38,55K $ 38,55K Циркуляційне постачання 998,01M 998,01M 998,01M Загальна пропозиція 998 014 104,732334 998 014 104,732334 998 014 104,732334

Поточна ринкова капіталізація mindworms — $ 38,55K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MINDWORMS — 998,01M, зі загальною пропозицією 998014104.732334. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,55K.