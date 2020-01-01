Токеноміка MindWaveDAO (NILA) Дізнайтеся ключову інформацію про MindWaveDAO (NILA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MindWaveDAO (NILA) MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity. Офіційний вебсайт: https://www.mindwavedao.com/ Whitepaper: https://www.mindwavedao.com/wp-content/uploads/mindwave-whitepaper.pdf Купити NILA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MindWaveDAO (NILA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MindWaveDAO (NILA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 64,18M $ 64,18M $ 64,18M Загальна пропозиція: $ 1,06B $ 1,06B $ 1,06B Циркуляційна пропозиція: $ 792,77M $ 792,77M $ 792,77M FDV (повністю розведена вартість): $ 85,58M $ 85,58M $ 85,58M Історичний максимум: $ 0,086481 $ 0,086481 $ 0,086481 Історичний мінімум: $ 0,078917 $ 0,078917 $ 0,078917 Поточна ціна: $ 0,080962 $ 0,080962 $ 0,080962 Дізнайтеся більше про ціну MindWaveDAO (NILA)

Токеноміка MindWaveDAO (NILA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MindWaveDAO (NILA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів NILA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів NILA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку NILA, досліджуйте ціну токена NILA в реальному часі!

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