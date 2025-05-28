Сьогоднішня ціна MindWaveDAO (NILA)

Поточна ціна MindWaveDAO (NILA) сьогодні становить 0,084544 USD з ринковою капіталізацією $ 67,02M USD. Ціна NILA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MindWaveDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MindWaveDAO протягом дня — +0,57%

- циркуляційна пропозиція – 792,77M USD

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