Ціна MindWaveDAO (NILA)
Поточна ціна MindWaveDAO (NILA) сьогодні становить 0,084544 USD з ринковою капіталізацією $ 67,02M USD. Ціна NILA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MindWaveDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MindWaveDAO протягом дня — +0,57%
- циркуляційна пропозиція – 792,77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MindWaveDAO до USD становила $ +0,00048335.
За останні 30 днів зміна ціни MindWaveDAO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MindWaveDAO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MindWaveDAO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00048335
|+0,57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MindWaveDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,35%
+0,57%
-0,56%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MindWaveDAO is a pioneering initiative designed to harness decentralized technology, economic resilience, and cognitive empowerment within the Web3 landscape. Structured on a Bitcoin-based yield infrastructure and fortified by a reinsured Layer 2 blockchain architecture, MindWaveDAO strategically integrates four critical verticals: AdTech, InsurTech, AI Governance, and ClimateTech. Each vertical functions not as isolated components but as interoperable modules contributing collectively toward scalable value exchange, decentralized innovation, and enhanced strategic clarity.
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