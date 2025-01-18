Ціна MindVerse (MVERSE)
Поточна ціна MindVerse (MVERSE) сьогодні становить 0.00951501 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MVERSE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MindVerse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.46 USD
- зміна ціни MindVerse протягом дня — +2.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MindVerse до USD становила $ +0.00019889.
За останні 30 днів зміна ціни MindVerse до USD становила $ -0.0016888980.
За останні 60 днів зміна ціни MindVerse до USD становила $ -0.0021169955.
За останні 90 днів зміна ціни MindVerse до USD становила $ -0.003785346629809938.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00019889
|+2.13%
|30 днів
|$ -0.0016888980
|-17.74%
|60 днів
|$ -0.0021169955
|-22.24%
|90 днів
|$ -0.003785346629809938
|-28.46%
Останній аналіз цін MindVerse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+2.13%
+6.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MindVerse empowers users with AI crypto tools that extend beyond traditional boundaries, offering an unparalleled blend of cognitive technology and human creativity
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