Сьогоднішня ціна MindVerse (MVERSE)

Поточна ціна MindVerse (MVERSE) сьогодні становить 0.00951501 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MVERSE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MindVerse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 87.46 USD

- зміна ціни MindVerse протягом дня — +2.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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