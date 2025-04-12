Ціна Mindscraft (MINDS)
Поточна ціна Mindscraft (MINDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 867.11K USD. Ціна MINDS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mindscraft:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Mindscraft протягом дня — -8.83%
- циркуляційна пропозиція – 999.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mindscraft до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mindscraft до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mindscraft до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mindscraft до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.83%
|30 днів
|$ 0
|-69.90%
|60 днів
|$ 0
|-93.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mindscraft: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.43%
-8.83%
+3,595.47%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The team behind this is made of Gaianet & Bytetrade veterans (backed by Republic, Bybit, Mantle, Bytetrade, Kucoin, Binance Labs ...) and have over 6 months experience in building AI infra. $SCHIZO started as an AI-agent experiment but they're not fully focused on taking the whole AI agent market by storm and want to make Schizo Terminal the most advanced model on the market, but not only that... TL:DR ai16z + virtuals but much better
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