Сьогоднішня ціна Mindscraft (MINDS)

Поточна ціна Mindscraft (MINDS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 867.11K USD. Ціна MINDS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mindscraft:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Mindscraft протягом дня — -8.83%

- циркуляційна пропозиція – 999.64M USD

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