Сьогоднішня ціна Mindfak By Matt Furie

Поточна ціна Mindfak By Matt Furie (MINDFAK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,89% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MINDFAK до USD становить $ 0 за MINDFAK.

Mindfak By Matt Furie наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 70 880, з циркуляційною пропозицією у 690,00M MINDFAK. Протягом останніх 24 годин MINDFAK торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,01701608, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MINDFAK змінився на +0,00% за останню годину та на -5,24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 18,71K.

Ринкова інформація щодо Mindfak By Matt Furie (MINDFAK)

Ринкова капіталізація $ 70,88K$ 70,88K $ 70,88K Обсяг (за 24 год) $ 18,71K$ 18,71K $ 18,71K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 70,88K$ 70,88K $ 70,88K Циркуляційне постачання 690,00M 690,00M 690,00M Загальна пропозиція 690 000 000,0 690 000 000,0 690 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Mindfak By Matt Furie — $ 70,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 18,71K. Циркуляційна пропозиція MINDFAK — 690,00M, зі загальною пропозицією 690000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 70,88K.