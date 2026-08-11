Сьогоднішня ціна MindCoin

Поточна ціна MindCoin (MIND) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,42% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIND до USD становить $ 0 за MIND.

MindCoin наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 92 510, з циркуляційною пропозицією у 75,00B MIND. Протягом останніх 24 годин MIND торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MIND змінився на -- за останню годину та на +3,54% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MindCoin (MIND)

Ринкова капіталізація $ 92,51K$ 92,51K $ 92,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 92,51K$ 92,51K $ 92,51K Циркуляційне постачання 75,00B 75,00B 75,00B Загальна пропозиція 74 999 924 343,0 74 999 924 343,0 74 999 924 343,0

Поточна ринкова капіталізація MindCoin — $ 92,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIND — 75,00B, зі загальною пропозицією 74999924343.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 92,51K.