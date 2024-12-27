Сьогоднішня ціна MindAI (MDAI)

Поточна ціна MindAI (MDAI) сьогодні становить 4.24 USD з ринковою капіталізацією $ 4.00M USD. Ціна MDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MindAI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.36K USD

- зміна ціни MindAI протягом дня — -8.54%

- циркуляційна пропозиція – 944.35K USD

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