Ціна MindAI (MDAI)
Поточна ціна MindAI (MDAI) сьогодні становить 4.24 USD з ринковою капіталізацією $ 4.00M USD. Ціна MDAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MindAI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.36K USD
- зміна ціни MindAI протягом дня — -8.54%
- циркуляційна пропозиція – 944.35K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MindAI до USD становила $ -0.395942704968073.
За останні 30 днів зміна ціни MindAI до USD становила $ +1.2824749200.
За останні 60 днів зміна ціни MindAI до USD становила $ +2.1672827840.
За останні 90 днів зміна ціни MindAI до USD становила $ +0.742575668547088.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.395942704968073
|-8.54%
|30 днів
|$ +1.2824749200
|+30.25%
|60 днів
|$ +2.1672827840
|+51.12%
|90 днів
|$ +0.742575668547088
|+21.23%
Останній аналіз цін MindAI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
-8.54%
+17.12%
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