Яка зараз ринкова ціна Mind of Pepe?

Mind of Pepe оцінюється в ₴, зі зміною -9.30% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має MIND?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення MIND у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Mind of Pepe у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість MIND?

Обігова кількість становить 26191690401.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Mind of Pepe?

Mind of Pepe згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як MIND виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Meme,Ethereum Ecosystem,Frog-Themed,The Boy’s Club?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Meme,Ethereum Ecosystem,Frog-Themed,The Boy’s Club, імпульс MIND залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.