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Поточна ціна Mind of Pepe сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MIND становить 833 028 USD. Відстежуйте оновлення цін MIND до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Mind of Pepe сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація MIND становить 833 028 USD. Відстежуйте оновлення цін MIND до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Mind of Pepe (MIND)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 MIND до USD:

$0,00003189
$0,00003189$0,00003189
-9,50%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Mind of Pepe (MIND) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:42:51 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Mind of Pepe

Поточна ціна Mind of Pepe (MIND) сьогодні становить $ 0, зі зміною 9,31% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MIND до USD становить $ 0 за MIND.

Mind of Pepe наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 833 028, з циркуляційною пропозицією у 26,19B MIND. Протягом останніх 24 годин MIND торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00408442, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MIND змінився на -0,36% за останню годину та на -12,57% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Mind of Pepe (MIND)

$ 833,03K
$ 833,03K$ 833,03K

--
----

$ 1,45M
$ 1,45M$ 1,45M

26,19B
26,19B 26,19B

45 690 040 402,0
45 690 040 402,0 45 690 040 402,0

Поточна ринкова капіталізація Mind of Pepe — $ 833,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MIND — 26,19B, зі загальною пропозицією 45690040402.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,45M.

Історія ціни Mind of Pepe у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00408442
$ 0,00408442$ 0,00408442

$ 0
$ 0$ 0

-0,36%

-9,30%

-12,57%

-12,57%

Історія ціни Mind of Pepe (MIND) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mind of Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mind of Pepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mind of Pepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mind of Pepe до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-9,30%
30 днів$ 0-19,98%
60 днів$ 0-27,48%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Mind of Pepe

Прогноз ціни Mind of Pepe (MIND) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна MIND у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Mind of Pepe (MIND) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Mind of Pepe потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Mind of Pepe у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни MIND на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Mind of Pepe.

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Ресурс Mind of Pepe (MIND)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemFrog-ThemedMeme

Про Mind of Pepe

Яка зараз ринкова ціна Mind of Pepe?

Mind of Pepe оцінюється в ₴, зі зміною -9.30% за останні 24 години. Це відображає найновіший стан попиту та пропозиції на світових крипторинках.

Скільки унікальних власників має MIND?

На блокчейні є -- власників, що свідчить про розподіл та поширення MIND у спільноті. Зростання кількості власників часто вважається сигналом підвищення участі в мережі або збільшення довгострокового інтересу.

Наскільки активний Mind of Pepe у своєму родовому блокчейні?

Як токен на --, активність залежить від взаємодії з гаманцями, мережевих комісій, поведінки стейкінгу та використання смарт-контрактів. Підвищена активність може корелюватися з більшим обсягом торгівлі або новими розвитками екосистеми.

Яка загальна обігова кількість MIND?

Обігова кількість становить 26191690401.0, що безпосередньо впливає на дефіцит токенів та їхню оцінку. Зміни в пропозиції можуть відбуватися через емісії, спалення або графіки розблокування.

Який обсяг за останні 24 години для Mind of Pepe?

Mind of Pepe згенерував ₴-- торговельного обсягу за минулу добу, що демонструє активність торгівлі активом та його ліквідність.

Як MIND виглядає у порівнянні з конкурентами з категорії Meme,Ethereum Ecosystem,Frog-Themed,The Boy’s Club?

У порівнянні з іншими активами у сегменті Meme,Ethereum Ecosystem,Frog-Themed,The Boy’s Club, імпульс MIND залежить від ринкового настрою, прийняття інвесторами та ончейн-метрик, пов’язаних з --.

Люди також запитують: Інші запитання про Mind of Pepe

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 23:42:51 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Mind of Pepe (MIND)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$2,7311$2,7311

+51,63%

Cysic

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CYS

$1,4280
$1,4280$1,4280

+24,11%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00687
$0,00687$0,00687

+14,69%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,43014
$0,43014$0,43014

+12,64%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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