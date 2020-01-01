Токеноміка Mind Body Soul (MBS) Дізнайтеся ключову інформацію про Mind Body Soul (MBS), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Mind Body Soul (MBS) MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club! Офіційний вебсайт: https://mbstoken.live/ Whitepaper: https://mbstoken.live/mbs-whitepaper.pdf Купити MBS зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Mind Body Soul (MBS) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Mind Body Soul (MBS), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 5,08M $ 5,08M $ 5,08M Загальна пропозиція: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M Циркуляційна пропозиція: $ 5,00M $ 5,00M $ 5,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 5,08M $ 5,08M $ 5,08M Історичний максимум: $ 1,049 $ 1,049 $ 1,049 Історичний мінімум: $ 0,506938 $ 0,506938 $ 0,506938 Поточна ціна: $ 1,023 $ 1,023 $ 1,023 Дізнайтеся більше про ціну Mind Body Soul (MBS)

Токеноміка Mind Body Soul (MBS): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Mind Body Soul (MBS) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MBS, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MBS, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MBS, досліджуйте ціну токена MBS в реальному часі!

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