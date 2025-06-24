Сьогоднішня ціна Mind Body Soul (MBS)

Поточна ціна Mind Body Soul (MBS) сьогодні становить 0,631037 USD з ринковою капіталізацією $ 3,16M USD. Ціна MBS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mind Body Soul:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Mind Body Soul протягом дня — +1,98%

- циркуляційна пропозиція – 5,00M USD

Отримуйте оновлення цін MBS до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MBS.