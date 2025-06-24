Ціна Mind Body Soul (MBS)
Поточна ціна Mind Body Soul (MBS) сьогодні становить 0,631037 USD з ринковою капіталізацією $ 3,16M USD. Ціна MBS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mind Body Soul:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Mind Body Soul протягом дня — +1,98%
- циркуляційна пропозиція – 5,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mind Body Soul до USD становила $ +0,01223663.
За останні 30 днів зміна ціни Mind Body Soul до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mind Body Soul до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mind Body Soul до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,01223663
|+1,98%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mind Body Soul: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,01%
+1,98%
+22,03%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MBS Token is a next-generation cryptocurrency built to power the future of decentralized finance (DeFi), digital commerce, and cross-border transactions. Designed with security, speed, and utility in mind, MBS Token offers real-world use cases, community empowerment, and long-term growth potential. Secure & Transparent Lightning-Fast Transactions Real-World UtilityMind Body Soul Club is a holistic wellness community dedicated to nurturing physical health, mental clarity, and spiritual growth through yoga, meditation, and mindful living practices. At the heart of the club is the MBS token, a unique digital utility token that powers the club’s ecosystem. Members can use MBS tokens to access exclusive classes, wellness retreats, personalized coaching, and community events, as well as to reward contributions and engagement within the club!
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