Сьогоднішня ціна Mind AI

Поточна ціна Mind AI (MA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1.14% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MA до USD становить $ 0 за MA.

Mind AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 53,556, з циркуляційною пропозицією у 105.07M MA. Протягом останніх 24 годин MA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.01730064, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MA змінився на -0.00% за останню годину та на -12.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 2.74K.

Ринкова інформація щодо Mind AI (MA)

Ринкова капіталізація $ 53.56K$ 53.56K $ 53.56K Обсяг (за 24 год) $ 2.74K$ 2.74K $ 2.74K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 53.56K$ 53.56K $ 53.56K Циркуляційне постачання 105.07M 105.07M 105.07M Загальна пропозиція 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Mind AI — $ 53.56K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 2.74K. Циркуляційна пропозиція MA — 105.07M, зі загальною пропозицією 500000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 53.56K.