Ціна Minato (MNTO)
Поточна ціна Minato (MNTO) сьогодні становить 1.57 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MNTO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Minato:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.91 USD
- зміна ціни Minato протягом дня — -1.27%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Minato до USD становила $ -0.020376829186046.
За останні 30 днів зміна ціни Minato до USD становила $ +1.3762210230.
За останні 60 днів зміна ціни Minato до USD становила $ +0.5291416530.
За останні 90 днів зміна ціни Minato до USD становила $ +0.4021798400172664.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.020376829186046
|-1.27%
|30 днів
|$ +1.3762210230
|+87.66%
|60 днів
|$ +0.5291416530
|+33.70%
|90 днів
|$ +0.4021798400172664
|+34.44%
Останній аналіз цін Minato: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.11%
-1.27%
+41.95%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Minato aims to create a community multichain Multiverse. We make it our business to dominate the crypto space through community and utility.
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