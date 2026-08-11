Яка зараз ціна MINATIVERSE?

MINATIVERSE торгують за ₴2.99494264511726592000, що відображає зміну ціни на рівні -11.69% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як MNTC порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -11.69% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо MNTC перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як MINATIVERSE виглядає у порівнянні з токенами категорії Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse?

У сегменті Gaming (GameFi),NFT,BNB Chain Ecosystem,Metaverse MNTC демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація MINATIVERSE?

Ринкова капіталізація ₴16397142.38508681216000 розташовує MNTC на #3949 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴2.86244529289829376000 до ₴3.39164130445550592000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують MNTC?

MINATIVERSE згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку MNTC?

З 5474999.0 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.