Сьогоднішня ціна Mimo Governance (MIMO)

Поточна ціна Mimo Governance (MIMO) сьогодні становить 0.00472596 USD з ринковою капіталізацією $ 2.66M USD. Ціна MIMO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mimo Governance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.43K USD

- зміна ціни Mimo Governance протягом дня — -2.55%

- циркуляційна пропозиція – 564.14M USD

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