Сьогоднішня ціна Mimir (MIMIR)

Поточна ціна Mimir (MIMIR) сьогодні становить 0.00137982 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MIMIR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mimir:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.71 USD

- зміна ціни Mimir протягом дня — +1.03%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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