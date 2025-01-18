Ціна Mimir (MIMIR)
Поточна ціна Mimir (MIMIR) сьогодні становить 0.00137982 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MIMIR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mimir:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.71 USD
- зміна ціни Mimir протягом дня — +1.03%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін MIMIR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MIMIR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mimir до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mimir до USD становила $ -0.0002292540.
За останні 60 днів зміна ціни Mimir до USD становила $ -0.0001122460.
За останні 90 днів зміна ціни Mimir до USD становила $ -0.0003310633625255851.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.03%
|30 днів
|$ -0.0002292540
|-16.61%
|60 днів
|$ -0.0001122460
|-8.13%
|90 днів
|$ -0.0003310633625255851
|-19.35%
Останній аналіз цін Mimir: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+1.03%
-1.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mimir World is a Swedish game studio with a very clear mission: We are bringing blockchain games to the mass market. The Mimir World Games are centered around proven and universal game concepts but with the unique twist that we add all the revolutionizing ideas of GameFi and blockchain in the mix. Our first game to market is the Mimir Quiz - The world's first quiz app powered by blockchain. Trivia and quiz games are the world’s most popular and universal game concepts. With the Mimir Quiz we are unleashing the true power of blockchain technology, play-to-earn, NFTs and all the benefits of GameFi. The Mimir Token ($MIMIR) is the one and only utility token to rule all of the Mimir World Games. Players earn $MIMIR for simply playing our mobile games and Mimir Tokens can be used for in-game purchases like entry fees to our bug live shows, staking before entering a game to compete for even bigger winnings and much more!
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 MIMIR до AUD
A$0.0022215102
|1 MIMIR до GBP
￡0.0011314524
|1 MIMIR до EUR
€0.0013384254
|1 MIMIR до USD
$0.00137982
|1 MIMIR до MYR
RM0.00620919
|1 MIMIR до TRY
₺0.0488870226
|1 MIMIR до JPY
¥0.2156934624
|1 MIMIR до RUB
₽0.1414177518
|1 MIMIR до INR
₹0.1194648156
|1 MIMIR до IDR
Rp22.6199963808
|1 MIMIR до PHP
₱0.080788461
|1 MIMIR до EGP
￡E.0.069542928
|1 MIMIR до BRL
R$0.008416902
|1 MIMIR до CAD
C$0.0019869408
|1 MIMIR до BDT
৳0.16764813
|1 MIMIR до NGN
₦2.1492490266
|1 MIMIR до UAH
₴0.0581042202
|1 MIMIR до VES
Bs0.07451028
|1 MIMIR до PKR
Rs0.3846662196
|1 MIMIR до KZT
₸0.7323808596
|1 MIMIR до THB
฿0.0474520098
|1 MIMIR до TWD
NT$0.0453822798
|1 MIMIR до CHF
Fr0.0012556362
|1 MIMIR до HKD
HK$0.0107349996
|1 MIMIR до MAD
.د.م0.0138533928