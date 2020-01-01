Токеноміка MimboGameGroup (MGG) Дізнайтеся ключову інформацію про MimboGameGroup (MGG), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація MimboGameGroup (MGG) MGG(MimboGameGroup) Token Launched in 2025 by a team based in South Korea and the United States, MGG is the native token of the MimboNode Web3 gaming ecosystem. The project aims to build a reward-based gaming platform that integrates blockchain infrastructure with real-time gameplay experiences. In the MGG ecosystem, all tokens are created solely through node operation rewards. There is no team allocation or external reserve supply, and the distribution mechanism is designed to ensure fair and transparent reward issuance based on smart contract logic. The platform supports various game developers and publishers who can integrate blockchain functionality into their games using the MimboNode API and SDK. This enables in-game assets and rewards to be securely issued, stored, and traded via blockchain. MGG’s tokenomics promote sustainability and community participation through utility in staking, governance, and access to exclusive game content. The team is preparing for listings on decentralized exchanges (DEX), and a smart contract audit is underway to ensure platform security. As part of its roadmap, MGG plans to expand into global markets and form strategic partnerships with GameFi platforms, enhancing user engagement and token utility within the gaming space. Офіційний вебсайт: https://mimbonode.io/ Whitepaper: https://mimbonode.gitbook.io/mgg-paper Купити MGG зараз!

Токеноміка та аналіз ціни MimboGameGroup (MGG) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена MimboGameGroup (MGG), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 165,60M $ 165,60M $ 165,60M Загальна пропозиція: $ 114,60B $ 114,60B $ 114,60B Циркуляційна пропозиція: $ 114,60B $ 114,60B $ 114,60B FDV (повністю розведена вартість): $ 165,60M $ 165,60M $ 165,60M Історичний максимум: $ 0,00145033 $ 0,00145033 $ 0,00145033 Історичний мінімум: $ 0,0011239 $ 0,0011239 $ 0,0011239 Поточна ціна: $ 0,00144515 $ 0,00144515 $ 0,00144515 Дізнайтеся більше про ціну MimboGameGroup (MGG)

Токеноміка MimboGameGroup (MGG): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки MimboGameGroup (MGG) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MGG, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MGG, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MGG, досліджуйте ціну токена MGG в реальному часі!

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