Сьогоднішня ціна MimboGameGroup (MGG)

Поточна ціна MimboGameGroup (MGG) сьогодні становить 0,00120106 USD з ринковою капіталізацією $ 137,66M USD. Ціна MGG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MimboGameGroup:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MimboGameGroup протягом дня — -0,38%

- циркуляційна пропозиція – 114,60B USD

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