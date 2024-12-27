Ціна MimbleWimbleCoin (MWC)
Поточна ціна MimbleWimbleCoin (MWC) сьогодні становить 28.03 USD з ринковою капіталізацією $ 307.72M USD. Ціна MWC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MimbleWimbleCoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.69K USD
- зміна ціни MimbleWimbleCoin протягом дня — -0.14%
- циркуляційна пропозиція – 10.97M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MimbleWimbleCoin до USD становила $ -0.04136307537829.
За останні 30 днів зміна ціни MimbleWimbleCoin до USD становила $ -1.0287374390.
За останні 60 днів зміна ціни MimbleWimbleCoin до USD становила $ +9.9060907090.
За останні 90 днів зміна ціни MimbleWimbleCoin до USD становила $ +7.830762658754223.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.04136307537829
|-0.14%
|30 днів
|$ -1.0287374390
|-3.67%
|60 днів
|$ +9.9060907090
|+35.34%
|90 днів
|$ +7.830762658754223
|+38.77%
Останній аналіз цін MimbleWimbleCoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.25%
-0.14%
+12.60%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Mimblewimble applied in the base layer.
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