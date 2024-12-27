Сьогоднішня ціна MimbleWimbleCoin (MWC)

Поточна ціна MimbleWimbleCoin (MWC) сьогодні становить 28.03 USD з ринковою капіталізацією $ 307.72M USD. Ціна MWC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MimbleWimbleCoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 31.69K USD

- зміна ціни MimbleWimbleCoin протягом дня — -0.14%

- циркуляційна пропозиція – 10.97M USD

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