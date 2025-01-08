Сьогоднішня ціна Mimas Finance (MIMAS)

Поточна ціна Mimas Finance (MIMAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.63K USD. Ціна MIMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Mimas Finance:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16 USD

- зміна ціни Mimas Finance протягом дня — -11.01%

- циркуляційна пропозиція – 122.77M USD

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