Ціна Mimas Finance (MIMAS)
Поточна ціна Mimas Finance (MIMAS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 13.63K USD. Ціна MIMAS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Mimas Finance:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.16 USD
- зміна ціни Mimas Finance протягом дня — -11.01%
- циркуляційна пропозиція – 122.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Mimas Finance до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Mimas Finance до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Mimas Finance до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Mimas Finance до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-11.01%
|30 днів
|$ 0
|-25.11%
|60 днів
|$ 0
|+21.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Mimas Finance: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.10%
-11.01%
+6.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Money Market and Liquid Staking Protocol for Cronos Chain.
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