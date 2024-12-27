Ціна MIMANY (MIMANY)
Поточна ціна MIMANY (MIMANY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 420.37K USD. Ціна MIMANY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MIMANY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.82K USD
- зміна ціни MIMANY протягом дня — -22.11%
- циркуляційна пропозиція – 969.64M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MIMANY до USD становила $ -0.000122423881428446.
За останні 30 днів зміна ціни MIMANY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни MIMANY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни MIMANY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000122423881428446
|-22.11%
|30 днів
|$ 0
|-49.72%
|60 днів
|$ 0
|-77.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MIMANY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-12.84%
-22.11%
-33.65%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
mimany
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