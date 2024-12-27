Сьогоднішня ціна MIMANY (MIMANY)

Поточна ціна MIMANY (MIMANY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 420.37K USD. Ціна MIMANY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MIMANY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 124.82K USD

- зміна ціни MIMANY протягом дня — -22.11%

- циркуляційна пропозиція – 969.64M USD

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