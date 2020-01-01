Токеноміка Milo Inu (MILO) Дізнайтеся ключову інформацію про Milo Inu (MILO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Milo Inu (MILO) "The project aims to create a patented virtual idol in the crypto market, where the idol would be build from the richness of animation. It will be marketed in different form like NFT, physical doll and peripheral product, GameFi and competitive LAN e-sports and other industrial chains. Using the professional marketing techniques in both online and offline manner along with the patented idol to enter the market, by combining crypto coin, NFT, GameFi to breakthrough the current bottleneck of the crypto market. The fund raised will be used to fix the liquidity issue in the crypto market, creating a new type of crypto product. The difference between Milo and traditional meme coin are due to Milo are built based on a series of animation which would extends to FT, GameFi, virtual mall , physical doll and peripheral products and etc which will build an unforgettable image of the Milo figure. Which will be used in both online and offline propagation.Milo Inu can be bought and sold through the PancakeSwap. Later on, the coin can also be found on large exchange platform. No transaction tax on any buying and selling. (Slippage 0.1)" Офіційний вебсайт: https://miloinu.io/ Купити MILO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Milo Inu (MILO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Milo Inu (MILO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 Загальна пропозиція: $ 690,00T $ 690,00T $ 690,00T Циркуляційна пропозиція: $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 FDV (повністю розведена вартість): $ 2,20M $ 2,20M $ 2,20M Історичний максимум: $ 0 $ 0 $ 0 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну Milo Inu (MILO)

Токеноміка Milo Inu (MILO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Milo Inu (MILO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів MILO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів MILO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку MILO, досліджуйте ціну токена MILO в реальному часі!

Прогноз ціни MILO Хочете знати, куди рухається MILO? Наша сторінка прогнозу ціни MILO поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена MILO зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!