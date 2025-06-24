Ціна MILO (MILO)
Поточна ціна MILO (MILO) сьогодні становить 0,00623735 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна MILO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MILO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 36,43 USD
- зміна ціни MILO протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MILO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MILO до USD становила $ +0,0019283827.
За останні 60 днів зміна ціни MILO до USD становила $ +0,0000087572.
За останні 90 днів зміна ціни MILO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ +0,0019283827
|+30,92%
|60 днів
|$ +0,0000087572
|+0,14%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MILO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0,00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The MILO project focuses on the content that consumers create, the value of reviews. MILO aims to create social value that allows the transfer and sale of the value of content or reviews written, and operators to promote them through purchased content and reviews, coexist with each other and grow together.
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|1 MILO до VND
₫164,13586525
|1 MILO до AUD
A$0,009605519
|1 MILO до GBP
￡0,0045532655
|1 MILO до EUR
€0,005364121
|1 MILO до USD
$0,00623735
|1 MILO до MYR
RM0,0265087375
|1 MILO до TRY
₺0,247373301
|1 MILO до JPY
¥0,906536449
|1 MILO до RUB
₽0,489631975
|1 MILO до INR
₹0,5370982085
|1 MILO до IDR
Rp102,251622984
|1 MILO до KRW
₩8,520968582
|1 MILO до PHP
₱0,355029962
|1 MILO до EGP
￡E.0,316108898
|1 MILO до BRL
R$0,0342430515
|1 MILO до CAD
C$0,0085451695
|1 MILO до BDT
৳0,76220417
|1 MILO до NGN
₦9,655293053
|1 MILO до UAH
₴0,2611578445
|1 MILO до VES
Bs0,64244705
|1 MILO до PKR
Rs1,76891246
|1 MILO до KZT
₸3,255397712
|1 MILO до THB
฿0,2041484655
|1 MILO до TWD
NT$0,1841889455
|1 MILO до AED
د.إ0,0228910745
|1 MILO до CHF
Fr0,0050522535
|1 MILO до HKD
HK$0,048900824
|1 MILO до MAD
.د.م0,0564480175
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