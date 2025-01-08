Ціна Millionaire (MLNR)
Поточна ціна Millionaire (MLNR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.02K USD. Ціна MLNR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Millionaire:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 165.68 USD
- зміна ціни Millionaire протягом дня — -8.81%
- циркуляційна пропозиція – 959.59M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Millionaire до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Millionaire до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Millionaire до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Millionaire до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-8.81%
|30 днів
|$ 0
|-58.56%
|60 днів
|$ 0
|-92.49%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Millionaire: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.03%
-8.81%
+10.48%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Millionaire is a community driven Meme coin that embodies what we all hope to become. A Crypto Millionaire! Our community is growing daily and has a common goal. We are working together to spread the word and make $MLNR a household name. In a sea of scam and rugs we are proud to have a solid team of community members hold our token while also working daily to provide value to the project. Together we can all become crypto millionaires!
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