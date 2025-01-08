Сьогоднішня ціна Millionaire (MLNR)

Поточна ціна Millionaire (MLNR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 9.02K USD. Ціна MLNR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Millionaire:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 165.68 USD

- зміна ціни Millionaire протягом дня — -8.81%

- циркуляційна пропозиція – 959.59M USD

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