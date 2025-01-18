Ціна Million Monke (MIMO)
Поточна ціна Million Monke (MIMO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MIMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Million Monke:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.16 USD
- зміна ціни Million Monke протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Million Monke до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Million Monke до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Million Monke до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Million Monke до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|-12.13%
|60 днів
|$ 0
|-30.78%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Million Monke: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-4.74%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MIMO (Million Monke) is the first major NFT fractionalization project on Solana offering access to one of the top Solana Monkey Business NFTs! It is a market driven token backed by the underlying asset Solana Monkey Business #3408 which we’ve affectionately named MIMO.
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