Сьогоднішня ціна Million Airdrop

Поточна ціна Million Airdrop (MAD) сьогодні становить $ 0, зі зміною 1,82% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MAD до USD становить $ 0 за MAD.

Million Airdrop наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 32 402, з циркуляційною пропозицією у 999,99M MAD. Протягом останніх 24 годин MAD торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MAD змінився на +0,32% за останню годину та на -13,90% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Million Airdrop (MAD)

Ринкова капіталізація $ 32,40K$ 32,40K $ 32,40K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 32,40K$ 32,40K $ 32,40K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 991 404,761983 999 991 404,761983 999 991 404,761983

Поточна ринкова капіталізація Million Airdrop — $ 32,40K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MAD — 999,99M, зі загальною пропозицією 999991404.761983. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 32,40K.