Ціна Millennium Club Staked FTM (MFTM)
Поточна ціна Millennium Club Staked FTM (MFTM) сьогодні становить 0.725589 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Millennium Club Staked FTM:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.53K USD
- зміна ціни Millennium Club Staked FTM протягом дня — -4.45%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Millennium Club Staked FTM до USD становила $ -0.0338229979781233.
За останні 30 днів зміна ціни Millennium Club Staked FTM до USD становила $ -0.2703609191.
За останні 60 днів зміна ціни Millennium Club Staked FTM до USD становила $ +0.0303246861.
За останні 90 днів зміна ціни Millennium Club Staked FTM до USD становила $ +0.004665502083556.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0338229979781233
|-4.45%
|30 днів
|$ -0.2703609191
|-37.26%
|60 днів
|$ +0.0303246861
|+4.18%
|90 днів
|$ +0.004665502083556
|+0.65%
Останній аналіз цін Millennium Club Staked FTM: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.08%
-4.45%
+3.37%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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