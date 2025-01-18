Сьогоднішня ціна Millennium Club Staked FTM (MFTM)

Поточна ціна Millennium Club Staked FTM (MFTM) сьогодні становить 0.725589 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MFTM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Millennium Club Staked FTM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.53K USD

- зміна ціни Millennium Club Staked FTM протягом дня — -4.45%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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