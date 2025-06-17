Ціна Millennium Club (MCLB)
Поточна ціна Millennium Club (MCLB) сьогодні становить 0,504134 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна MCLB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Millennium Club:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Millennium Club протягом дня — +4,52%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Millennium Club до USD становила $ +0,02181643.
За останні 30 днів зміна ціни Millennium Club до USD становила $ -0,0505168482.
За останні 60 днів зміна ціни Millennium Club до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Millennium Club до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,02181643
|+4,52%
|30 днів
|$ -0,0505168482
|-10,02%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Millennium Club: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,55%
+4,52%
-2,82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$MCLB serves as the governance token of the Millennium Club DAO, enabling holders to participate in the decision-making processes that shape the future of the ecosystem. The initial issuance of MCLB tokens commenced with 50 million tokens, with approximately 38 million initially allocated to multisig wallets. Over time, the entire supply held in multisig wallets was burned, and an additional 3 million MCLB tokens were market bought and subsequently burned.
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