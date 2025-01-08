Сьогоднішня ціна milleniumsweghunter69 (SWEG69)

Поточна ціна milleniumsweghunter69 (SWEG69) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.32K USD. Ціна SWEG69 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності milleniumsweghunter69:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.00 USD

- зміна ціни milleniumsweghunter69 протягом дня — -0.50%

- циркуляційна пропозиція – 995.01M USD

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