Ціна milleniumsweghunter69 (SWEG69)
Поточна ціна milleniumsweghunter69 (SWEG69) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 19.32K USD. Ціна SWEG69 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності milleniumsweghunter69:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 98.00 USD
- зміна ціни milleniumsweghunter69 протягом дня — -0.50%
- циркуляційна пропозиція – 995.01M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни milleniumsweghunter69 до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни milleniumsweghunter69 до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни milleniumsweghunter69 до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни milleniumsweghunter69 до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.50%
|30 днів
|$ 0
|-44.21%
|60 днів
|$ 0
|-69.92%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін milleniumsweghunter69: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.50%
+7.22%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Meet MilleniumSweghunter69, the visionary behind a groundbreaking fusion of crypto and Yu-Gi-Oh card creation. Combining their expertise in blockchain technology with a passion for Yu-Gi-Oh, they craft exclusive, digital cards that push the boundaries of both worlds. Their creations are not just collectibles but a fun playground for unlimited memes and creativity, offering a unique spin on trading card culture.
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