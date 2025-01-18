Сьогоднішня ціна MilkyWay Staked TIA (MILKTIA)

Поточна ціна MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) сьогодні становить 5.46 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MILKTIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MilkyWay Staked TIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.15K USD

- зміна ціни MilkyWay Staked TIA протягом дня — -7.82%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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