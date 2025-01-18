Ціна MilkyWay Staked TIA (MILKTIA)
Поточна ціна MilkyWay Staked TIA (MILKTIA) сьогодні становить 5.46 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MILKTIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MilkyWay Staked TIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 57.15K USD
- зміна ціни MilkyWay Staked TIA протягом дня — -7.82%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MilkyWay Staked TIA до USD становила $ -0.463600943376304.
За останні 30 днів зміна ціни MilkyWay Staked TIA до USD становила $ -0.7432053720.
За останні 60 днів зміна ціни MilkyWay Staked TIA до USD становила $ -0.4007252340.
За останні 90 днів зміна ціни MilkyWay Staked TIA до USD становила $ -0.749547242707326.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.463600943376304
|-7.82%
|30 днів
|$ -0.7432053720
|-13.61%
|60 днів
|$ -0.4007252340
|-7.33%
|90 днів
|$ -0.749547242707326
|-12.07%
Останній аналіз цін MilkyWay Staked TIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.15%
-7.82%
+4.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MilkyWay's liquid staked token for TIA.
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