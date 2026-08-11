Сьогоднішня ціна MilkyWay

Поточна ціна MilkyWay (MILK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MILK до USD становить $ 0 за MILK.

MilkyWay наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 50 572, з циркуляційною пропозицією у 260,00M MILK. Протягом останніх 24 годин MILK торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,161821, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MILK змінився на -- за останню годину та на +0,01% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо MilkyWay (MILK)

Ринкова капіталізація $ 50,57K$ 50,57K $ 50,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 50,57K$ 50,57K $ 50,57K Циркуляційне постачання 260,00M 260,00M 260,00M Загальна пропозиція 1 200 000 000,0 1 200 000 000,0 1 200 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація MilkyWay — $ 50,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція MILK — 260,00M, зі загальною пропозицією 1200000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 50,57K.