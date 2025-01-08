Сьогоднішня ціна MilkySwap (MILKY)

Поточна ціна MilkySwap (MILKY) сьогодні становить 0.00330209 USD з ринковою капіталізацією $ 75.91K USD. Ціна MILKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MilkySwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.50 USD

- зміна ціни MilkySwap протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 22.99M USD

Отримуйте оновлення цін MILKY до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MILKY.