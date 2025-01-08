Ціна MilkySwap (MILKY)
Поточна ціна MilkySwap (MILKY) сьогодні становить 0.00330209 USD з ринковою капіталізацією $ 75.91K USD. Ціна MILKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MilkySwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.50 USD
- зміна ціни MilkySwap протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 22.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MilkySwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MilkySwap до USD становила $ -0.0003116254.
За останні 60 днів зміна ціни MilkySwap до USD становила $ +0.0048606285.
За останні 90 днів зміна ціни MilkySwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0003116254
|-9.43%
|60 днів
|$ +0.0048606285
|+147.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін MilkySwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+30.54%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MILKY is the governance token for the MilkySwap DeFi ecosystem. MilkySwap is a custom-built decentralized exchange built on the Milkomeda sidechain for Cardano. MilkySwap allows you to exchange tokens with low fees, faster transaction times, and minimal slippage, while also enabling you to bridge your Cardano tokens with Ethereum. MilkySwap adopts a farming model that is a combination of SushiSwap’s and CurveDAO’s farming mechanics.
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