Сьогоднішня ціна Milkshake Swap (MILK)

Поточна ціна Milkshake Swap (MILK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 346.83 USD. Ціна MILK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Milkshake Swap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.70 USD

- зміна ціни Milkshake Swap протягом дня — -0.22%

- циркуляційна пропозиція – 1.21M USD

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