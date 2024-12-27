Ціна MILKBAG (MILKBAG)
Поточна ціна MILKBAG (MILKBAG) сьогодні становить 0.00137287 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна MILKBAG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MILKBAG:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.84K USD
- зміна ціни MILKBAG протягом дня — +0.66%
- циркуляційна пропозиція – 928.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MILKBAG до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MILKBAG до USD становила $ -0.0006627156.
За останні 60 днів зміна ціни MILKBAG до USD становила $ -0.0010274354.
За останні 90 днів зміна ціни MILKBAG до USD становила $ -0.002731157394288992.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.66%
|30 днів
|$ -0.0006627156
|-48.27%
|60 днів
|$ -0.0010274354
|-74.83%
|90 днів
|$ -0.002731157394288992
|-66.54%
Останній аналіз цін MILKBAG: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.19%
+0.66%
+16.69%
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