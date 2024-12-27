Сьогоднішня ціна MILKBAG (MILKBAG)

Поточна ціна MILKBAG (MILKBAG) сьогодні становить 0.00137287 USD з ринковою капіталізацією $ 1.28M USD. Ціна MILKBAG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MILKBAG:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 10.84K USD

- зміна ціни MILKBAG протягом дня — +0.66%

- циркуляційна пропозиція – 928.77M USD

Отримуйте оновлення цін MILKBAG до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MILKBAG.