Сьогоднішня ціна Milk Money

Поточна ціна Milk Money (MM) сьогодні становить $ 0,00106229, зі зміною 0,84% за останні 24 години. Поточний курс конвертації MM до USD становить $ 0,00106229 за MM.

Milk Money наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 1 062 242, з циркуляційною пропозицією у 999,96M MM. Протягом останніх 24 годин MM торгувався між $ 0,00104046 (мінімум) та $ 0,00108419 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0019144, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці MM змінився на +0,00% за останню годину та на -1,66% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 49,16K.

Ринкова інформація щодо Milk Money (MM)

Ринкова капіталізація $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Обсяг (за 24 год) $ 49,16K$ 49,16K $ 49,16K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,06M$ 1,06M $ 1,06M Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 955 659,996209 999 955 659,996209 999 955 659,996209

Поточна ринкова капіталізація Milk Money — $ 1,06M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 49,16K. Циркуляційна пропозиція MM — 999,96M, зі загальною пропозицією 999955659.996209. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,06M.