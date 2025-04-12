Ціна MILK (MILK)
Поточна ціна MILK (MILK) сьогодні становить 0.00054983 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MILK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MILK:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни MILK протягом дня — +1.98%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MILK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни MILK до USD становила $ -0.0001170489.
За останні 60 днів зміна ціни MILK до USD становила $ -0.0001377301.
За останні 90 днів зміна ціни MILK до USD становила $ -0.0001974630279114034.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.98%
|30 днів
|$ -0.0001170489
|-21.28%
|60 днів
|$ -0.0001377301
|-25.04%
|90 днів
|$ -0.0001974630279114034
|-26.42%
Останній аналіз цін MILK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.49%
+1.98%
-7.30%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MILK is a utility token for Udder Chaos, a Solana NFT project. The project focuses on creating sustainable ways to reduce the circulating supply of MILK. Udder Chaos has a Solana validator, RPC rentals, raffles and NFT rentals to drive the value for MILK.
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