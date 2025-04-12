Сьогоднішня ціна MILK (MILK)

Поточна ціна MILK (MILK) сьогодні становить 0.00054983 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна MILK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MILK:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни MILK протягом дня — +1.98%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

Отримуйте оновлення цін MILK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни MILK.