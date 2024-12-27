Сьогоднішня ціна MileVerse (MVC)

Поточна ціна MileVerse (MVC) сьогодні становить 0.00621173 USD з ринковою капіталізацією $ 16.73M USD. Ціна MVC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності MileVerse:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.68M USD

- зміна ціни MileVerse протягом дня — -2.45%

- циркуляційна пропозиція – 2.69B USD

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