Ціна MileVerse (MVC)
Поточна ціна MileVerse (MVC) сьогодні становить 0.00621173 USD з ринковою капіталізацією $ 16.73M USD. Ціна MVC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності MileVerse:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.68M USD
- зміна ціни MileVerse протягом дня — -2.45%
- циркуляційна пропозиція – 2.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни MileVerse до USD становила $ -0.000156126700376646.
За останні 30 днів зміна ціни MileVerse до USD становила $ +0.0029354548.
За останні 60 днів зміна ціни MileVerse до USD становила $ +0.0030084414.
За останні 90 днів зміна ціни MileVerse до USD становила $ +0.00154753141283455.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000156126700376646
|-2.45%
|30 днів
|$ +0.0029354548
|+47.26%
|60 днів
|$ +0.0030084414
|+48.43%
|90 днів
|$ +0.00154753141283455
|+33.18%
Останній аналіз цін MileVerse: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-2.45%
+1.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MileVerse is a mileage exchange/integration payment platform that applies Blockchain technology to build an integrated mileage ecosystem that benefits everyone from corporations and customers to affiliated stores. MileVerse is a compound word of Mileage and Verse, meaning to build a new ecosystem of mileage services. MileVerse is an integrated mileage payment platform that provides a service that customers can use at affiliated stores by exchanging mileage that has not been used and has expired for the company‘s own currency, MVP (MileVerse-Point).
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